صلاح يوجه رسالة لمحمود حسن "تريزيغيه" (صورة)

حرص نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح، على مؤازرة زميله في منتخب الفراعنة، جناح نادي أستون فيلا، محمود حسن "تريزيغيه"، الذى تعرض لإصابة قوية، في مباراة فريقه و"الريدز".

ونشر صلاح صورة عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام" تجمعه بـ"تريزيغيه" عقب تعرضه للإصابة، وعلق عليها: "أتمنى لك الشفاء العاجل، وأتطلع إلى رؤيتك مرة أخرى في الميدان قريبا".

وتعرض "تريزيغيه" لإصابة قوية خلال المباراة التي خسرها فريقه أستون فيلا أمام ليفربول (2-1) يوم السبت الماضي، بعد تدخل عنيف من لاعب "الريدز" ألكسندر أرنولد.

وذكرت تقارير إعلامية إنجليزية، أن موسم "تريزيغيه" قد انتهى، بعدما أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها، إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

المصدر: RT