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لاعب الأهلي المصري يترقب عرضا تركيا

الرياضة

لاعب الأهلي المصري يترقب عرضا تركيا
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يسعى أحد أندية كرة القدم في تركيا لضم أكرم توفيق لاعب وسط الأهلي المصري إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت تقارير صحفية مصرية بأن إحدى شركات التسويق الرياضي قدمت لأكرم توفيق عرضين أحدهما من تركيا والآخر من المجر في ظل عدم مشاركة اللاعب بشكل أساسي في مباريات الأهلي في الفترة الحالية.

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وقالت التقارير إنه من المنتظر وصول العرضين التركي والمجري إلى النادي الأهلي خلال الأيام المقبلة لتحسم إدارة النادي موقفها النهائي بشأن بيع اللاعب أو استمراره مع الفريق في الموسم المقبل.

وعلى الرغم من أن أكرم لا يشارك بصفة أساسية مع فريق القلعة الحمراء في ظل وجود الثلاثي حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، لكنه يجيد اللعب في وسط الملعب بالإضافة إلى مركز الظهير الأيمن أيضا.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية" 

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