هدف كوميدي ونادر.. كرة تخترق الشباك وتعانق المرمى بدل أن تدخل المرمى ثم تعانق الشباك! (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق كرة القدم على نطاق واسع فيديو طريفا لهدف احتسبه الحكم رغم عدم صحته، خلال مباراة بالدوري الأوزبكي لكرة القدم.

"Машъал" - "Қўқон-1912" 0:1

Гол: Мўмин Мелиев



Ўзбекистон Суперлигасида мана шундай голлар урилмоқда 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️😂😂😂@championatasiapic.twitter.com/IuElNOlMRG — Championat.asia (@championatasia) April 9, 2021

وجمعت المباراة التي وقعت خلالها الحادثة فريقي "ماشال مبارك" وضيفه "كوكاند 1912" ضمن الدوري الأوزبكي أمس الجمعة.

وفي الدقيقة الـ52 من عمر اللقاء سدد لاعب كوكاند، مؤمن ميلييف، كرة من مسافة قريبة على مرمى الخصم، ولكن كرته اصطدمت بالقائم الأيسر وارتدت إلى يد الحارس المرفوعة قبل أن تتابع طريقها إلى خارج حدود الملعب بجوار القائم الأيسر.

وفي لقطة نادرة، دخلت الكرة بعد خروجها من الملعب إلى داخل المرمى من خلال خلل في الشباك الجانبية ليحتسب حكم الساحة هدفا لمصلحة الضيوف، وسط اعتراض كبير من حارس ولاعبي ماشال الذين شرحوا مطولا للحكم الواقعة وطالبوه باحتساب ركلة ركنية، ولكن الحكم لم يغير قراره وأصر على احتساب الهدف.

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يذكر أن تقنية الحكم المساعد VAR غير مستخدمة في الدوري الأوزبكي.

وانتهت المباراة بفوز الضيوف بهدفين نظيفين.

المصدر: RT