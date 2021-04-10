السماح لماركيز بـ"العودة إلى المنافسة"

قال فريق هوندا السبت إن سائقه مارك ماركيز بطل العالم 6 مرات بسباقات الدراجات النارية حصل على السماح بالعودة للسباقات بعد تعافيه من إصابة في الذراع أنهت مبكرا مسيرته في موسم 2020.

ويأتي قرار العودة قبل سباق جائزة البرتغال الكبرى المقرر في الأسبوع المقبل.

وتعرض الإسباني ماركيز البالغ 28 عاما لكسر في الذراع في الجولة الافتتاحية للموسم الماضي في خيريس بإسبانيا في يوليو.

وخضع بعدها لثلاث عمليات جراحية ولم يشارك بعد ذلك في أي سباق طوال العام.

وقال فريق هوندا في بيان: "في الوقت الحالي يستطيع ماركيز العودة للسباقات".

وغاب ماركيز عن تجارب واختبارات ما قبل الموسم وعن أول جولتين من موسم 2021 في قطر بينما شارك شتيفان برادل بديلا له في المرتين.

وعبر ماركيز عن سعادته بقرار السماح له بالعودة قائلا عبر "تويتر": "أمضيت 10 أشهر صعبة تخللها لحظات من الغموض واليأس والأمل".

وأضاف: "لكن الآن يمكنني الاستمتاع بشغفي من جديد. إلى القاء في الأسبوع المقبل في بورتيماو".

وسيقام السباق البرتغالي في بورتيماو في 18 أبريل الجاري.

المصدر: "رويترز"