باو غازول بقميص برشلونة مجددا بعد 20 عاما

بعد 20 عاما من مغادرته برشلونة لبدء مسيرة زاخرة بالنجاحات في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، خاض المخضرم الإسباني باو غازول الجمعة أولى دقائقه مع النادي الذي انطلق منه.

وخاض مواجهة البرسا أمام بايرن ميونيخ الألماني ضمن بطولة "يوروليغ".

وعاد غازول الذي حقق لقب الـNBA مع لوس أنجلوس ليكرز عامي 2009 و2010 إلى برشلونة في فبراير الفائت، بعد عامين من المعاناة في الولايات المتحدة بسبب إصابة في ساقه اليسرى.

وقال الليتواني ساروناس ياسيكيفيسوس مدرب برشلونة الخميس والذي لعب إلى جانب غازول مع النادي الكاتالوني في موسم 2000-2001: "يقوم باو بعمل جيد ويكثف من تدريباته، يحب الأجواء هنا وأعتقد أننا الآن نفكر في منحه بضع دقائق، لكننا لا نعرف حتى الآن كم عددها".

Pau Gasol is back on a basketball court ❤️ pic.twitter.com/hH0Pi2kJbW — NBA Central (@TheNBACentral) April 9, 2021

وبدأ غازول المباراة إلى جانب اليوناني نيك كالاثيس، الفرنسي ليو ويسترمان والثنائي الإسباني سيرجي مارتينيس وفيكتور كلافير.

وسبق أن ضمن برشلونة صدارة الترتيب ومقعدا في ربع النهائي.

وتعود آخر مباراة للإسباني مع النادي الكاتالوني إلى 21 يونيو 2001 في المواجهة الثالثة من السلسة النهائية للدوري الإسباني ضد الغريم ريال مدريد حين سجل 22 نطقة و10 متابعة وساهم في منح فريقه اللقب بعد أن حسمها 3-0.

وتأتي المباراة عشية مباراة الـ"كلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم وقبل يومين من اللقاء ذاته بين الغريمين محليا في بطولة كرة السلة.

المصدر: "أ ف ب"