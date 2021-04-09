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قبل يوم من مواجهة الغريمين الريال وبرشلونة.. الاتحاد الإسباني يغير حكم "كلاسيكو الأرض"

الرياضة

قبل يوم من مواجهة الغريمين الريال وبرشلونة.. الاتحاد الإسباني يغير حكم
Globallookpress
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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الجمعة، تغيير حكم مباراة الكلاسيكو الناري بين ريال مدريد وضيفه برشلونة المقررة غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ30 من "الليغا".

وحسب البيان تم إسناد مهمة تحكيم "كلاسيكو الأرض" للحكم خيسوس جيل مانزانو بدلا من أنطونيو ماتيو لاهوز بسبب تعرض الأخير لإصابة عضلية.

وتنطلق المواجهة بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة غدا السبت.

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يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني برصيد 65 نقطة متقدما بنقطتين على غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثالث، فيما يتشبث بالصدارة حتى الآن أتلتيكو مدريد برصيد 66 نقطة قبل 9 جولات على نهاية المسابقة.

المصدر: rfef.es

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