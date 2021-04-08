ميسي أمام العديد من التحديات في مشاركته الـ45 بالكلاسيكو الإسباني

سلطت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها اليوم الخميس، الضوء على العديد من التحديات التي تواجه الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة في مباراة الكلاسيكو الإسباني المقبلة.

ويحل برشلونة ضيفا على غريمه التقليدي ريال مدريد على أرضية ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" ضمن منافسات الجولة الـ30 من "الليغا" السبت المقبل.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن ميسي سيعادل رقم سيرخيو راموس قائد ريال مدريد كأكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الكلاسيكو الإسباني (45 كلاسيكو)، علما أن راموس سيغيب عن المواجهة بسبب الإصابة.

Lionel Messi will equal Sergio Ramos' record of most appearances in El Clásico (45), who misses out through injury.



Messi will also be looking to end his longest non-scoring streak in El Clásico (6) in his first visit to the Di Stefano stadium. pic.twitter.com/ddwDVH3J8b — Barca Hubdates (@BarcaHubdates) April 8, 2021

وأضافت الصحيفة أن ميسي سيخوض أول مباراة له على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" وهو الملعب البديل للفريق الملكي الذي يقوم بترميم معقله الأساسي "سانتياغو بيرنابيو".

وسيحاول النجم الأرجنتيني التسجيل على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" ليصبح الملعب رقم 70 الذي يسجل فيه، حيث سبق واحتفل بتسجيله للأهداف في 69 ملعبا من أصل 89 ملعبا لعب فيها.

🗞️ MD 🗞️



'Messi’s Clásico'



Messi will play his 45th El Clásico in a Di Stefano stadium where has never played.



Top scorer of the historic duel (26 goals), he looks for a victory worth a league title. pic.twitter.com/vpVG5yYOKg — Penya FCB de Beirut (@PenyaFCBBeirut) April 8, 2021

وأضافت الصحيفة أن ميسي سيكون أمام تحد آخر للتسجيل أمام ريال مدريد لكسر الجفاف التهديفي الذي يصاحبه في آخر 6 مباريات كلاسيكو على التوالي منذ أن سجل آخر مرة في "الكامب نو" خلال التعادل 2-2 في الدوري في الـ6 من مايو عام 2018، علما أن النجم الأرجنتيني هو الهداف التاريخي للكلاسيكو برصيد 26 هدفا.

❗'Messi’s Clásico' [md]



Messi will play his 45th El Clásico in a Di Stefano stadium where has never played.



Top scorer of the historic duel (26 goals), he looks for a victory worth a league title. pic.twitter.com/2DQrdBgWnd — FC Barcelona Fans Nation (@fcbfn_live) April 8, 2021

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ويبقى التحدي الأكبر لميسي هو تحقيق فريقه للفوز في الكلاسيكو الذي ستحدد نتيجته بطل الدوري بشكل كبير، حيث يحل برشلونة في المركز الثاني برصيد 65 متقدما بنقطتين على غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثالث، فيما يتشبث بالصدارة حتى الآن أتلتيكو مدريد برصيد 66 نقطة قبل 9 جولات على نهاية المسابقة.

المصدر: RT