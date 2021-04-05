البولندي هوركاتش يحرز لقب بطولة ميامي للأساتذة

صعد البولندي هوبرت هوركاتش لقائمة أول 20 مصنفا على مستوى العالم لأول مرة خلال مسيرته الاحترافية بعد فوزه الأحد ببطولة للأساتذة فئة 1000 نقطة بتتويجه بلقب بطولة ميامي المفتوحة للتنس

وفاز هوركاتش البالغ 24 عاما في المباراة النهائية لفردي الرجال 7-6 و6-4 على الإيطالي الصاعد يانيك سينر البالغ 19 عاما الذي أرتكب عددا من الأخطاء المزدوجة كلفته غاليا.

وقال اللاعب الفائز للصحفيين بعد المباراة: "حاولت الحفاظ على تماسكي، لأنه (سينر) يستطيع لعب كرات قوية جدا".

The moment @HubertHurkacz claimed his first Masters 1000 title, 7-6, 6-4 over Jannik Sinner. #MiamiOpenpic.twitter.com/6etEMhu1qQ — Tennis TV (@TennisTV) April 4, 2021

وأضاف قوله: "لذا حاولت عدم إفساح المجال أمامه للوصول إلى إيقاعه وحرصت على القتال من أجل كل كرة".

وقبل المباراة النهائية فاز هوركاتش على لاعبين كبار وتفوق على اليوناني ستيفانوس تيتيباس، المصنف الخامس، وعلى المصنف الثامن، الروسي أندريه روبليف، في دور الثمانية، وقبل النهائي على الترتيب.

وهذا هو أكبر إنجاز طوال مسيرة هوركاتش الذي يحتل الآن المركز 16 عالميا.

وقال اللاعب البولندي إن الانتصار منحه "قوة دفع جديدة ومزيدا من الثقة بالنفس".

المصدر: "رويترز"