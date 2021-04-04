دوري أبطال إفريقيا.. ترتيب مجموعة الزمالك‎ وفرص تأهله إلى ربع النهائي

أنعش الزمالك آماله في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه التاريخي على مضيفه مولودية الجزائر 2-0، أمس السبت، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من المجموعة الرابعة.

وسجل ثنائية الزمالك، يوسف إبراهيم أوباما، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، في الدقيقتين 7، و33، ليحقق فريق القلعة البيضاء، الفوز الأول له على فريق جزائري في عقر داره.

وبهذا الفوز، عاد الزمالك للسباق على تذكرة التأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث قلب حسابات المجموعة الرابعة، بعد أن رفع رصيده إلى 5 نقاط، في المركز الثالث.

في المقابل، تجمد رصيد مولودية الجزائر عند 8 نقاط، في مركز الوصيف، خلف الترجي التونسي المتصدر، الذي تجمد رصيده عند 10 نقاط، بعد خسارته أمس السبت، بنتيجة 1-2، أمام مضيفه تونغيت السنغالي، الذي يتذيل المجموعة الرابعة بـ4 نقاط، وفقد فرصته في المنافسة على التأهل.

وبات الزمالك بحاجة للفوز على تونغيت في الجولة الأخيرة بالقاهرة، وانتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة الترجي وضيفه المولودية التي ستقام في نفس التوقيت.

ويكفي النادي الجزائري الفوز أو التعادل في مباراته الأخيرة ليرافق الترجي إلى الدور ربع النهائي لدوري الأبطال.

وإذا حقق المولودية الفوز على الترجي، فسيتأهل كأول المجموعة الرابعة، وإذا تعادل فسيتأهل كثان خلف الترجي، أما في حال خسارته وفوز الزمالك فسيودع المسابقة القارية، ويرافق الفريق المصري نادي الترجي للدور المقبل.

المصدر: RT