شاهد.. هدف ريال مدريد في شباك إيبار

تقدم فريق ريال مدريد على ضيفه إيبار في الشوط الأول للمباراة بينهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل ماركو أسينسيو هدف التقدم للفريق الملكي، في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول، على ملعب "ألفريدو دي ستفانو".

#الدوري_الاسباني



الدوري الاسباني : ريال مدريد 1 - 0 ايبار | هدف اسينسيو



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ويحتل ريال مدريد، قبل هذا اللقاء، المركز الثالث في ترتيب "الليغا" برصيد 60 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن صاحب المرتبة الثانية غريمه التقليدي برشلونة، الذي يستضيف فريق بلد الوليد يوم الاثنين المقبل، على ملعب "كامب نو".

في المقابل، يشغل إيبار المركز التاسع عشر قبل الأخير على سلم ترتيب الدوري، برصيد 23 نقطة.

المصدر: RT