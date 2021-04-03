غوارديولا يغلق الباب أمام هالاند وميسي!

قال مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، إن التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا قد تمنع السيتي من تعويض المهاجم الأرجنتيني، سيرخيو أغويرو، الذي سيرحل عن الفريق مع نهاية الموسم الحالي.

ورأى غوارديولا، أن "السيتي"، الذي يقارع هذا الموسم على أربع جبهات ويسير بثبات نحو استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز من ليفربول، يملك ما يكفي من المواهب لكي يتعامل مع خسارة جهود أغويرو في ختام الموسم الحالي.

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وارتبط اسم "السيتي" مؤخرا باحتمال انتقال لاعبين مميزين إليه، مثل نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهداف بوروسيا دورتموند، النرويجي إيرلينغ هالاند، ومهاجم توتنهام، الدولي الإنجليزي هاري كين، وبطل العالم الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، لكن غوارديولا ليس متأكدا من أن مثل هذه الأهداف واقعية.

وعلى الرغم من أن "السيتي" يعتبر أحد أغنى الأندية في إنجلترا والعالم، إلا أنه، وعلى غرار الأندية الأخرى، عانى من تداعيات تفشي فيروس كورونا وخسر المردود المالي الذي يؤمنه له الحضور الجماهيري، بسبب اللعب خلف أبواب موصدة.

وقال غوارديولا، أمس الجمعة، في مؤتمر صحفي: "هناك إمكانية كبيرة بألا نتعاقد مع مهاجم للموسم المقبل. لدينا عدد كاف من اللاعبين في الفريق الأول حاليا، وهناك أيضا لاعبون مثيرون للاهتمام في الأكاديمية".

وتابع: "هناك إحتمالية كبيرة، في ظل الوضع القائم في العالم والمشاكل الاقتصادية في كرة القدم العالمية، ألا نتعاقد مع أي مهاجم للموسم المقبل".

وأقر غوارديولا، بأن أغويرو رمز في مانشستر سيتي، لدرجة أنه كان من الصعب للغاية عدم تجديد عقده، لكن الأرجنتيني عاش موسما محبطا بسبب الإصابة، كما اضطر للابتعاد عن الفريق لمدة شهر بعد إصابته بفيروس كورونا.

وفاز أغويرو بأربعة ألقاب في الدوري الممتاز، ويبدو في طريقه لتوديع "ستاد الاتحاد" بلقب خامس، إذ يتصدر "السيتي" الترتيب بفارق 14 نقطة عن جاره اللدود مانشستر يونايتد، الثاني.

ويأمل الهداف التاريخي لـ"السيتي"، أن يودع الـ"سيتيزينس" بأفضل طريقة من خلال المساهمة في قيادته إلى رباعية تاريخية، لأن الفريق تأهل أيضا إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، المسابقة التي تشكل هدفه الأسمى، حيث يلتقي بوروسيا دورتموند الألماني.

كما وصل إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، حيث يلتقي توتنهام في الـ25 من الشهر الحالي، ونصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يواجه تشيلسي في 17 منه.

المصدر: وكالات