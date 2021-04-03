المطالبة بسجن طبيب في قضية وفاة لاعب فيورنتينا أستوري

طلب ممثلو الادعاء العام الإيطالي، أمس الجمعة، الحكم على طبيب بالسجن 18 شهرا، بتهمة القتل غير العمد، في قضية وفاة مدافع فيورنتينا والمنتخب الإيطالي لكرة القدم، دافيدي أستوري.

وتوفي أستوري عن 31 عاما في مارس 2018، بعد سكتة قلبية تعرض لها أثناء تواجده في غرفته بالفندق قبل مباراة لفيورنتينا في الدوري الإيطالي ضد أودينيزي.

وسمح الطبيب لأستوري بمواصلة لعب كرة القدم في يوليو 2017 أي قبل سبعة أشهر من وفاته.

ورأى الادعاء العام أنه توجب على الطبيب الذي كان في حينها، المدير الطبي لقسم الطب الرياضي في مستشفى جامعة كاريجي في فلورنسا، أن يجري فحوصات معمقة أكثر بناء على نتائج اختبار إجهاد القلب لأستوري.

ولكن محاميه، سيغفريدو فينييس، اعتبر أن الطبيب "تصرف بالطريقة الصحيحة".

وذكرت وكالتا "أنسا"، و"آجي"، أنه من المتوقع صدور حكم في القضية في الثالث من مايو المقبل.

المصدر: وكالات