بلماضي: منتخب الجزائر يتعرض لأمور غريبة

هاجم المدير الفني للمنتخب الجزائري، جمال بلماضي، التحكيم الإفريقي بسبب "الظلم" الذي تعرض له "محاربو الصحراء" خلال المباريات الأخيرة في تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2021.

وقال بلماضي، اليوم الجمعة، في تصريحات للقناة الإذاعية الجزائرية الثالثة، في معرض رده على سؤال متعلق بالتحكيم: "نحن نتعرض للعديد من الأمور الغريبة في الآونة الأخيرة، حكم مباراة زامبيا فعل كل شيء لتحطيمنا".

وأضاف: "في إفريقيا تعودنا على الحديث عن رشوة الحكام.. يجب وضع حد لهذا".

وواجه منتخب الجزائر زامبيا وبوتسوانا في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا، المقررة العام المقبل بالكاميرون، يومي 25 و29 مارس الماضي تواليا، وتخللت المواجهتين قرارات تحكيمية مثيرة للجدل.

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واستبعد المدرب الجزائري أن يكون كل ما حدث لهم في مباراتي زامبيا وبوتسوانا مجرد صدفة، بل أدرجه في خانة المؤامرة، بقوله: "الجميع لاحظ ما حدث لنا في زامبيا، الحكم الرابع كان يركز على دكة بدلائنا ولم يلتفت أبدا إلى دكة المنافس"، مضيفا: "هل شاهدتم كيف ساعد حكم المباراة اللاعب الزامبي في ربط حذائه.. لم يكن حتى حارس مرمى بقفازات ليساعده في ذلك.. ولن نتحدث عن ركلتي الجزاء الخياليتين".

وأشار بالماضي إلى وجود "أمور تحاك" ضد منتخب بلاده في الكواليس، بقوله: "منتخبنا هو الوحيد المعني بسفريات طويلة جدا.. أعتقد أن أمورا ما تحدث في الخفاء"، والمنتخب الجزائري هو الوحيد الذي واجه 3 منتخبات من جنوب القارة الإفريقية دفعة واحدة في تصفيات كأس أمم إفريقيا، واستغرقت الرحلة إليها أكثر من 10 ساعات طيران.

ودعا جمال بلماضي (45 عاما) إلى ضرورة قلب هذه المعطيات بحكم المكانة الكبيرة للجزائر الدولة القوية في إفريقيا: "علينا عدم تقبل مثل هذه الأمور مجددا، الجزائر بلد كبير، ومنتخب كبير، ويجب أن يحظى بالاحترام اللازم".

وحقق منتخب الجزائر في طريقه إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية "كاميرون 2021"، 6 انتصارات مقابل تعادلين ومن دون أن يتعرض لأي هزيمة، وتربع على عرش صدارة المجموعة التاسعة، برصيد 14 نقطة، متقدما بفارق 6 نقاط على وصيفه الزامبي.

المصدر: وكالات