في لفتة إنسانية.. كريستيانو رونالدو يوجه رسالة دعم لنجم برشلونة (صورة)

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسالة تشجيعية لنجم برشلونة الواعد، أنسو فاتي، الذي يغيب عن الملاعب منذ أكثر من 4 أشهر بسبب إصابة في ركبته اليسرى، وبصدد الخضوع لجراحة جديدة.

وكتب رونالدو، مهاجم يوفنتوس، رسالة تشجيعية للاعب، قال فيها: "هيا يا أنسو، ستعود قريبا"، وحرص الدون، بالرغم أن مقطع الفيديو المرفق يدخل ضمن حملة ترويجية لعلامة تجارية، على أن يوجه هذه الرسالة التشجيعية، بعد أن أقر فاتي بأن عملية تعافيه لا تتقدم بالشكل المطلوب ولا في الموعد المقرر له، وأنه يمر بأصعب اللحظات خلال مسيرته.

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وكشف فاتي يوم الأربعاء الماضي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه حال تعرض لـ"وضع مماثل" سيواجه "بنفس العقلية"، مشيرا إلى أنه سيكون لديه دائما" الأمل للاستمرار في النضال" من أجل أحلامه.

وكتب المهاجم الشاب عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "قبل بضع سنوات، تعرضت لإصابة خطيرة، كسر في الساق والشظية. قضيت ما يقرب من عام دون أن أكون قادرا على اللعب. كانت هناك أيام عديدة من المعاناة والألم، ولكن أيضا تعلمت الكثير من ذلك. لقد ساعدني ذلك على تقدير تفاصيل صغيرة".

وتعرض أنسو فاتي (18 عاما) لإصابة قوية في الغضروف المفصلي الداخلي للركبة اليسرى، في السابع من نوفمبر الماضي، وأجرى عملية جراحية بعدها بيومين، وخضع لخطة علاجية خاصة بداية من يناير الماضي، ولكن النتيجة لم تكن كما كان يأمل النادي واللاعب والأطباء.

المصدر: وكالات