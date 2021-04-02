زيدان يعلق على إصابة راموس.. وتفاوض برشلونة مع "الفتى الذهبي"

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، عن إصابة سيرخيو راموس، خلال المؤتمر الصحفي عشية مباراته أمام إيبار، وعن تفاوض برشلونة مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، ومواضيع أخرى.

ويستعد ريال مدريد لمباراته أمام فريق إيبار، مساء غد السبت، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبدأ زيدان المؤتمر الصحفي بالحديث عن مباراة إيبار، التي اعتبرها بمثابة نهائي، قائلا: "جميع المباريات مهمة في هذه المرحلة، ويتبقى لنا 15 نهائي، ونريد الوصول حتى النهاية، ولكن سنبدأ بمواجهة الغد، وهي مباراة ذات طابع قوي جدا، والخصم سيأتي للعب بكل قوة، وكل شيء سنفعله في هذه المرحلة سيكون مهما للغاية".

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ورد زيدان على الانتقادات التي تعرض لها سيرخيو راموس، وقائد "المرينغي" و"فوريا لا روخا"، بعد ذهابه إلى منتخب إسبانيا، ومن يتحمل ذنب إصابته، قائلا: "لا أحد، لا ريال مدريد ولا المنتخب، هذه هي كرة القدم، وهي أمور تحدث، وهذا الجزء الذي لا نحبه في كرة القدم، ولكن علينا تقبله، ونتمنى أن يتعافى سيرخيو في أسرع وقت، ودائما يريد التواجد معنا، ونعلم أهميته للفريق".

وعن احتمال غياب راموس في لقاء "الكلاسيكو" وليفربول، قال زيدان: "لدينا مباراة غدا، ونتمنى أن يبقى راموس معنا دائما، ولكن علينا التفكير في جميع اللاعبين المتاحين، ونفكر حاليا في لقاء الغد، لا أبعد من هذا".

ورد المدرب الفرنسي على سؤال حول خططه بشأن النجم البلجيكي إيدن هازارد: "نسير يوما بيوم معه، ويتواجد في حالة أفضل، ولكن لا أراه مستعدا للمشاركة في غضون 5 أيام أو حتى أسبوع".

وعن الإصابات في فترة التوقف الدولي: "لا يمكن التحكم في ما يحدث من الإصابات، وأرغب في تواجد جميع اللاعبين بدون إصابات وفي حالة جيدة، ولكن كرة القدم تطالبنا بالكثير في يومنا هذا، ويتبقى لنا 10 مباريات في الليغا، وعلينا التركيز".

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وكشف المدرب الفرنسي عن حالة توني كروس: "في حالة أفضل، تعرض لإصابة منعته من الاستمرار مع المنتخب، وتدرب معنا اليوم، وسنرى عما تسفر عنه الأمور".

وعن وجود والد هالاند في برشلونة، علق زيدان: "ليس لاعبي، ولن أتدخل في ما يحدث بكل الأمور الخارجية، وسئمت من تكرار نفس الشيء".

وعن تفكيره في لاعبين الموسم المقبل مثل هالاند، رد زيدان: "لا أفكر في ذلك، فقط أفكر في مباراة الغد".

وتطرق زيدان لذهاب راموس لمنتخب إسبانيا، وإذا ما كان هذا قرارا حكيما، قائلا: "في الحقيقة لم يلعب معنا، ولكنه شعر بحالة جيدة بعد 3 أو 4 أيام، وأعتقد أنها كانت مرحلة عادية، ولعب لفترة قليلة وبعدها شعر بآلام، وهذه إصابة بسيطة، وأتمنى أن يعود معنا سريعا".

وعن مدى تأثير انتخابات ريال مدريد على مستقبل راموس، أضاف زيدان: "لا أعتقد، وما نريده أن يبقى راموس معنا، وهذا شعوري كمدرب لما قدمه ويفعله هنا، وبشأن الإصابة نحن دائما على اتصال مع المنتخب".

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واختتم زيدان حديثه بالرد على الضغوطات حول مواطنه كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، والانتقادات ضده، قائلا: "احترم الانتقادات، ولكن كلما كنت قويا كلما تعرضت لانتقادات أكثر، هذا يحدث لجميع اللاعبين، ودائما يكون هناك رد فعل وستتواجد الانتقادات، وعندما يقوم اللاعب بأمور جيدة، سيتحدثون عنه بشكل رائع، هذا يحدث لجميع اللاعبين، والكل يعرف ذلك جيدا".

المصدر: "آس"