مبابي يلوح بالرحيل.. وباريس سان جيرمان يحدد سعره

عبر الفرنسي، كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، عن امتعاضه بسبب الانتقادات التي يتعرض لها، مؤكدا أنه سيلعب في مكان يشعر فيه بالراحة، الأمر الذي يثير قلق النادي الفرنسي.

وكشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن باريس سان جيرمان يمكنه السماح لمبابي بالرحيل في الصيف المقبل بعد فشل مفاوضات تجديد العقد.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن إدارة القطري ناصر الخليفي ستوافق على عرض يتراوح بين 120 إلى 150 مليون يورو.

وكان مبابي، قد صرح عبر قناة "RTL" الفرنسية، بأن: "الانتقادات باتت جزءا من حياتي اليومية، علما بأنني ألعب في مسابقة، لا مجال فيها للعب المفتوح في كل جولة".

وأضاف: "لا يتوقف الأمر عند ذلك، بل الحديث أيضا عن مركزي داخل الملعب.. لا أريد التطرق كثيرا للأمر، لأنها مناقشات عديمة الفائدة، وقد قيلت أشياء على لساني لم أصرح بها، لذا لن أتحدث في هذا الموضوع بعد الآن".

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وشدد مبابي: "يبقى الأهم أن المنتخب أو فريقي حقق الفوز، لأن العمل الجماعي فوق كل شيء".

وواصل: "بالطبع أشعر بالتعب من كثرة الانتقادات والجدل، خاصة أنني ألعب في فريق داخل بلدي، وأقدم كل ما لدي للمنتخب الوطني، لذا يتحول الأمر بعد فترة إلى موضوع مرهق. لكن يبقى الأمر مختلفا بالنسبة للاعبين الذين يلعبون في الخارج، فهم يتواجدون في فرنسا أثناء معسكرات المنتخب فقط، بينما أتواجد أنا هنا طوال الوقت، لذا تدور نقاشات عديدة حولي".

وأوضح: "لكنني علمت عند التوقيع لسان جيرمان، أنني سأكون داخل هذه الدائرة.. لكن لاحقا سنرى ما سيحدث، الجدل والتركيز الإعلامي حولي يؤثر علي كثيرا، فأهم شيء أن تشعر بالراحة والرضا أينما كنت، وتستمع بحياتك كل يوم".

وأكد المهاجم الفرنسي: "لكنني لم أتخذ بعد خطوة جديدة، وإذا فعلت ذلك بالطبع سأتحدث عنها فورا.. عندما أحسم قراري، سأعلن عنه".

وينتهي عقده مبابي مع باريس سان جيرمان، في صيف 2022، ويعد محط اهتمام أندية كبرى عديدة، أبرزها ريال مدريد، الذي يرغب رئيسه فلورنتينو بيريز في ضمه، لتدعيم كتيبة مواطنه الفرنسي زين الدين زيدان.

يذكر أن كليان مبابي (22 عاما) سجل في الموسم الحالي 30 هدفا خلال مشاركته في 36 مباراة وصنع 9 تمريرات حاسمة.

المصدر: وكالات