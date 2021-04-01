ملف مشترك بين الكوريتين لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية

تستعد كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية للتقدم بطلب مشترك لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2032، رغم أن اللجنة الأولمبية الدولية اعترفت بأفضلية ملف بريسبان الأسترالية.

وذكرت حكومة عاصمة كوريا الجنوبية سيئول، اليوم الخميس، أنها قدمت مقترحا حول رؤية ومفهوم ملف الاستضافة المشترك، إلى لجنة تابعة للجنة الأولمبية الدولية، وهي مسؤولة عن ملفات المدن المرشحة لاستضافة الدورات الأولمبية المقبلة.

وأعربت سيئول وحكومة كوريا الجنوبية عن أسفهما من "القرار المفاجئ" للجنة الأولمبية الدولية، بتفضيل ملف بريسبان، لكن مع الاستمرار في مساعي استضافة الأولمبياد.

وأشارت سيئول إلى أن الملف المشترك مع بيونغ يانغ، سيحقق رؤية اللجنة الأولمبية الدولية في الوصول للسلام العالمي من خلال الرياضة، ورغبة الحكومة الكورية الجنوبية طويلة الأمد في السلام والوئام في شبه الجزيرة الكورية.

وكان رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اتفقا على متابعة محاولة استضافة مشتركة للكوريتين للألعاب الأولمبية، خلال لقائهما في بيونغ يانغ في العام 2018، لكن العلاقات بين الجارتين، عادت إلى التوتر منذ العام 2019.

المصدر: وكالات