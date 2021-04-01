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"صفقة العمر".. وصول وكيل الأعمال رايولا ووالد هالاند إلى برشلونة (فيديو)

الرياضة

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وصل اليوم الأربعاء، مينو رايولا، وكيل أعمال مهاجم نادي بوروسيا دورتموند، إيرلينغ هالاند، ووالده إلى برشلونة، واستقبلهما رئيس الفريق الكتالوني، الذي اصطحبهما معه في سيارته.

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