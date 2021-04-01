"صفقة العمر".. وصول وكيل الأعمال رايولا ووالد هالاند إلى برشلونة (فيديو)

وصل اليوم الأربعاء، مينو رايولا، وكيل أعمال مهاجم نادي بوروسيا دورتموند، إيرلينغ هالاند، ووالده إلى برشلونة، واستقبلهما رئيس الفريق الكتالوني، الذي اصطحبهما معه في سيارته.

🚨🚨🚨بالفعل والد هالاند و وكيل اعماله رايولا في مدينة برشلونة pic.twitter.com/19m1TTl1gl — Camp Nou Magic (@CampNouMagic) April 1, 2021

#FCB 🔵🔴



🚨 EXCLUSIVA SPORT: ¡Mino Raiola y el padre de Haaland, en Barcelona! https://t.co/rY6MLIPSgB — Diario SPORT (@sport) April 1, 2021