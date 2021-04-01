"الكاف" يعلن موعد سحب قرعة كأس أمم إفريقيا وتاريخ إقامة البطولة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، أمس الأربعاء، موعد سحب قرعة كأس الأمم الإفريقية، وتاريخ انطلاق المنافسة القارية المقرر لها العام المقبل في الكاميرون.

وقرر "الكاف"، إجراء القرعة يوم 25 يونيو المقبل، على أن تقام البطولة خلال الفترة من 9 يناير إلى 9 فبراير 2022.

وتأهل 23 منتخبا من أصل 24 إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2022، وهي كالتالي:

مالي، غينيا، بوركينا فاسو، مالاوي، غانا، السودان، غامبيا، الغابون، المغرب، موريتانيا، الكاميرون، الرأس الأخضر، مصر، جزر القمر، الجزائر، زيمبابوي، السنغال، غينيا بيساو، تونس، غينيا الاستوائية، كوت ديفوار، وإثيوبيا.

ومن المنتظر أن يكمل المنتخب البنيني أو السيراليوني عقد المتأهلين في وقت لاحق، وذلك بعد تأجيل مباراتهما التي كانت مقررة الثلاثاء الماضي، إلى إشعار آخر، بعد اعتراض منتخب بنين على نتائج تحاليل فيروس كورونا التي أثبتت إصابة 6 من لاعبيه، واتهم سيراليون بالتزوير.

ويحتل منتخب بنين، المركز الثاني في المجموعة الـ12 خلف نيجيريا (المتأهلة سلفا)، برصيد 7 نقاط، فيما يحتل منتخب سيراليون المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ويحتاج منتخب بنين للتعادل أو حتى الهزيمة بفارق هدف في مباراته أمام سيراليون، لخطف بطاقة التأهل الثانية من المجموعة الـ12، بينما يحتاج منتخب سيراليون للفوز بفارق هدفين.

المصدر: RT + وكالات