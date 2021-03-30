حاولوا تقبيله في عصر كورونا.. الجماهير المصرية تحرج صلاح (فيديو)

تعرض محمد صلاح، للإحراج بعد نهاية مباراة منتخب بلاده مصر وجزر القمر، التي أقيمت أمس الاثنين على ملعب القاهرة، لحساب الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2022.

وعقب إعلان الحكم نهاية المباراة، نزلت بعض الجماهير إلى أرضية الملعب، واندفعت تجاه صلاح، وحرصت على التقرب منه لالتقاط صور تذكارية دون أن تحترم الإجراءات الاحترازية المتبعة للتصدي لتفشي فيروس كورونا.

واستجاب صلاح في البداية لطلب بعض المشجعين، والتقط معهم صورا تذكارية، لكنه بدا محرجا وغاضبا عندما حاول أحد المشجعين تقبيله، فدفعه صلاح بعيدا عنه.

واكتسح منتخب مصر نظيره جزر القمر بأربعة أهداف دون رد، ليصعد إلى نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا المقررة في الكاميرون مطلع العام المقبل، كمتصدر للمجموعة السابعة، برصيد 12 نقطة، بفارق 3 نقاط عن جزر القمر، الذي تأهل بدوره إلى البطولة القارية كوصيف للمجموعة.

المصدر: مواقع التواصل