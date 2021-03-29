الإمارات تدك شباك الهند بنصف دزينة (فيديو)

أمطر منتخب الإمارات شباك ضيفه الهندي بستة أهداف من دون رد في اللقاء الودي الذي جمعهما اليوم الاثنين، ضمن استعداداتهما للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وأحرز المهاجم الإماراتي علي مبخوت ثلاثية للأبيض الإماراتي "هاتريك" في الدقائق (12، 32 من ضربة جزاء، و61)، بينما تكفل بتسجيل الثلاثية الأخرى كل من زملائه، خليل إبراهيم وفابيو دي ليما وسيباستيان تاجليابو في الدقائق (65، 72، 85) على الترتيب، على أستاد زعبيل بنادي الوصل في مدينة دبي.

#منتخب_الإمارات يفوز على نظيره الهندي بستة أهداف دون رد في مباراة ودية.. شاهد الأهداف#الإمارات_الهند#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/u77zht75h2 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 29, 2021

المصدر: وكالات