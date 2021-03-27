ساديو ماني: المقاتل لا يقدم أعذارا

أعرب السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بتواجده في صفوف "الريدز" وتحدث عن الموقف الصعب الذي يعيشه الفريق خلال الموسم الحالي.

وأكد ماني نيته البقاء ضمن صفوف "الريدز" خلال تصريحات أبرزها موقع "ليفربول إيكو" اليوم السبت، قائلا: "أشعر بالفخر أكثر من أي وقت مضى بكوني لاعبا في ليفربول".

وأضاف: "لنكن صادقين. نمر بوقت عصيب وهذا يحدث في بعض الأحيان للأندية، كما أنه جزء من كرة القدم. علينا أن نتعامل مع الوضع وألا نتوقف عن الإيمان، وأن نواصل القتال ونحافظ على دوافعنا وننطلق معا مرة أخرى".

Sadio Mane has spoken out on his #LFC futurehttps://t.co/CCTzoTdN3tpic.twitter.com/JZD0yN7VOm — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) March 27, 2021

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وتابع النجم السنغالي البالغ 22 عاما قائلا: "عندما تكون مقاتلا، لا تحاول أبدا البحث عن أعذار، لكن نحن هنا لإيجاد الحلول، حيث إن التواجد مع زملائي في الفريق يمنحني دائما طاقة عالية".

وأضاف: "ماذا نحتاج لتغيير هذا الوضع؟ لا شيء سوى البقاء معا، وأن نكون إيجابيين ونقاتل. هذا ما نحاول القيام به وأنا متأكد أننا سنغير هذه الحالة".

ويحتل ليفربول المركز السابع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 46 نقطة وبفارق 25 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي قبل 9 جولات على نهاية المسابقة، ويبدو أن "الريدز" فقد حظوظه في الحفاظ على لقب "البريميرليغ" الذي رفع كأسه العام الماضي بعد غيابه عن خزائنه لـ30 عاما.

ويركز ليفربول على بطولة دوري أبطال أوروبا التي وصل فيها إلى الدور ربع النهائي، حيث أوقعته القرعة في مواجهة ريال مدريد الإسباني.

المصدر: liverpoolecho.co.uk