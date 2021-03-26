توتي يحصل على اعتماد رسمي لمهنته الجديدة ويبحث عن "توتي" جديد

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الخميس، حصول قائد روما السابق فرانشيسكو توتي، على اعتماد رسمي كوكيل للاعبين، وأنه أصبح مقيدا في سجلاته للوكلاء، اعتبارا من يوم 23 مارس الجاري.

وكان توتي، الذي اعتزل في 2017، قد بدأ في 2020 مسيرة جديدة، بإطلاق وكالتين لتمثيل اللاعبين.

ويعمل الدولي الإيطالي السابق بشكل أساسي، على جذب اللاعبين الصغار، ومساعدتهم على دخول عالم كرة القدم الاحترافية.

LE DIERON LUZ VERDE



Francesco Totti recibió la habilitación para ser representante de futbolistas:



"Mi voluntad es encontrar a otro 'Totti', otro jugador de este nivel. Voy a buscar en Europa y en el mundo", dijo el también fundador de "CT10" y "IT Scouting"#CentralFOXpic.twitter.com/iRqQepwWj2 — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) March 26, 2021

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وقال توتي، العام الماضي، بعد الإعلان عن تأسيس الوكالتين: "هدفي هو العثور على توتي آخر، لاعب من هذا المستوى.. سأبحث في أوروبا وفي العالم، سأسعى لتطوير اللاعبين الموهوبين الذين سأجدهم".



وفتح الاتحاد الإيطالي، في الشهور الأخيرة، تحقيقا لا يزال قائما، حول ما إذا كان توتي قد عمل كوكيل للاعبين، قبل التسجيل في قوائم الوكلاء الإيطاليين.

المصدر: "وكالات"