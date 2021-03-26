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الاتحاد الإفريقي "كاف" يوجه رسالة لمحمد صلاح (فيديو)

الرياضة

الاتحاد الإفريقي
AFP KHALED DESOUKI
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وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسالة لنجم منتخب الفراعنة وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الجمعة، عقب مواجهة مصر أمام منتخب كينيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

ونشر الحساب الرسمي لـ "الكاف" فيديو يظهر فيه صلاح وهو في غرفه تبديل ملابس منتخب كينيا يؤازر اللاعبين عقب فشلهم في التأهل لنهائيات البطولة الإفريقية. 

تحت تعليق: "نجوم هارامبي: "شكرا لك صديقنا، تهانينا. حظا موفقا في نهائيات كأس الأمم الإفريقية. 
 محمد صلاح: حظا موفقا في المرة القادمة. 
نجم منتخب مصر يبعث بالروح التي نحب أن نجدها دائما في كرة القدم".

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وتأهل المنتخب المصري لكأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون العام المقبل، بعد تعادله مع مضيفه الكيني 1-1 ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات  الخميس.

وبهذا الفوز، رفع منتخب "الفراعنة" رصيده إلى 9 نقاط ورافق منتخب جزر القمر عن المجموعة السابعة إلى كأس الأمم الإفريقية قبل جولة واحدة من نهاية التصفيات، فيما ودع منتخبا كينيا وتوغو التصفيات، مهما كانت نتائجهما في الجولة الأخيرة.

وعزز منتخب "الفراعنة" رقمه القياسي بالمشاركة في كأس الأمم الإفريقية بـ25 مشاركة.

المصدر: twitter/caf_online_AR

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