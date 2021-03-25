تصفيات مونديال قطر.. اليونان تفرض التعادل على إسبانيا (فيديو)

فرض المنتخب اليوناني التعادل 1-1 على مضيفه الإسباني في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وافتتحت إسبانيا باب التسجيل عبر ألفارو موراتا في الدقيقة 33، وأدركت اليونان التعادل عن طريق أناستاسيوس باكاسيتاس من ركلة جزاء في الدقيقة 57.

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وبهذا التعادل تقاسم المنتخبان نقاط المباراة ويتخلفان عن المنتخب السويدي الذي تصدر منتخبات المجموعة الثانية بعد أن جمع ثلاث نقاط بفوزه على جورجيا بهدف دون رد.

المصدر: RT