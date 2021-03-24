بالفيديو.. مصارع سومو سابق يحطم رقما قياسيا لأسرع ضربة قاضية

حقق مصارع السومو السابق، سوداريو تسويوشي، رقما قياسيا بإخراج خصمه في 6 ثوان، خلال نزال بفئة الوزن الثقيل ضمن بطولة ريزين 27 للفنون القتالية المختلطة MMA في مدينة ناغويا اليابانية.

وألقى كازوشي مياموتو بنفسه على منافسه سوداريو تسويوشي، لكنه أخطأ في تسديد ضربة إلى الرأس، قبل أن يسقط هو أرضا.

وحاول مياموتو أن يدافع عن نفسه بقدميه، ومنع تسويوشي من الاقتراب منه، لكنه ارتكب خطأ فادحا عندما أدار ظهره لخصمه.

وبسرعة اندفع تسويوشي لإنهاء المباراة، بتسديد ضربة قاضية لخصمه كانت كفيلة بأن يعلن حكم المواجهة انتصار مصارع السومو السابق تسويوشي، بعد 6 ثوان فقط على بداية النزال.

Records being broken left and right!



Sudario breaks the record for the fastest KO in RIZIN history, scoring a 6-second KO win against Miyamoto!



Stream the last 4 fights here:



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#RIZIN27#RIZIN#MMApic.twitter.com/mO1Z0IVX5u — RIZIN FF English (@rizin_English) March 21, 2021

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وتعد هذه الضربة القاضية الأسرع في تاريخ منظمة Rizin القتالية.

ويملك المقاتل تسويوشي ثلاثة انتصارات في سجله الاحترافي، كما لم يهزم بعد. بالمقابل سجل مياموتو، البالغ 42 عاما، ظهوره الاحترافي الأول في MMA، إذ كان ينافس في نزالات المصارعة لمدة 20 عاما تحت لقب "كازوشي العظيم".

المصدر: jp.rizinff.com