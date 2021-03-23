يوفنتوس مستعد للتخلي عن رونالدو في حال تلقيه عرضا مناسبا

ذكر تقرير لصحيفة AS الإسبانية اليوم الثلاثاء، أن نادي يوفنتوس الإيطالي سيسمح لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بالرحيل إذا طلب ذلك وظهر فريق مستعد لتقديم 25 مليون يورو له.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن فابيو باراتيشي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، أكد بعد الهزيمة المريرة أمام فريق بينفينتو في الدوري الإيطالي بهدف دون رد، موقف "السيدة العجوز" العلني من مستقبل رونالدو، قائلا: "كريستيانو هو أفضل لاعب في العالم ولن نسمح له بالرحيل".

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وأضافت الصحيفة أن إدارة يوفنتوس مستمرة في الدفاع عن استثماراتها وفخرها بوجود نجم ريال مدريد السابق في صفوفه فريقها، ولكن لا مفر من التفكير في العديد من التغييرات للموسم المقبل، والعروض المحتملة التي قد تكون لديهم بشأن رحيل رونالدو.

ويمر يوفنتوس بموسم كارثي، بعد وداع مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد بورتو البرتغالي، بالإضافة إلى أن الانتكاسة أمام فريق بينفينتو جعلت من المستحيل تقريبا أن يحلم يوفنتوس بالفوز بلقب "الكالتشيو" للمرة العاشرة تواليا، حيث لا يزال المركز الأول من نصيب إنتر ميلان بفارق عشر نقاط عن اليوفي صاحب المركز الثالث.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن يوفنتوس بحاجة لتعزيز الهجوم ووسط الملعب، وربما البحث عن مدرب متمرس بدلا من أندريا بيرلو، الذي قبل أن يتولى زمام تدريب "السيدة العجوز" لم يكن قد درب فريقا من قبل، ولهذا، هناك حاجة إلى استثمارات مهمة للغاية، ومن هذا المنطلق، فإن رحيل رونالدو سيكون عونا كبيرا.

- يوفنتوس ينتظر عرضا ماديا لائقا للسماح لرونالدو بالرحيل:

يحصل البرتغالي على 87 مليون يورو لكل موسم من الميزانية العمومية للفريق الإيطالي، بين تكاليف راتبه ودفع قيمة 100 مليون يورو التي حصل عليها ريال مدريد، ولهذا السبب، لن يجبر يوفنتوس رونالدو على البقاء في تورينو.

وتعتبر رغبة رونالدو، واضحة، وهي العودة إلى ريال مدريد في أقرب وقت ممكن، كما لم ينكر المهاجم البرتغالي هذه الشائعات ولن يضع عقبات مالية لتحقيق هذه الرغبة، ولكن في الوقت الحالي، لم يتلق يوفنتوس أي عروض أو اتصالات بشأن رحيل النجم البرتغالي.

وينتظر يوفنتوس بهدوء ما سيحققه الميركاتو، وإذا أبلغ رونالدو عن نيته المغادرة من خلال تقديم عرض محدد، فسيكون اليوفي متجاوبا وسيسمح له بالمغادرة دون أي مشكلة.

وبالطبع، يجب على الفريق المهتم أن يضع على الطاولة ما لا يقل عن 25 مليون يورو، وهو المبلغ الذي من شأنه أن يتجنب الخسائر في التوازن المالي ليوفنتوس.

المصدر: صحيفة AS الإسبانية