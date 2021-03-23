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استبعاد كروس من معسكر المنتخب الألماني بسبب الإصابة

الرياضة

استبعاد كروس من معسكر المنتخب الألماني بسبب الإصابة
Globallookpress Angel Martinez
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أعلن المنتخب الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن توني كروس لاعب وسط ريال مدريد البالغ 31 عاما غادر معسكر "المانشافت" بسبب إصابة في العضلة الضامة.

وقال منتخب ألمانيا عبر حسابه الرسمي في "تويتر" إن كروس وصل لأداء الواجب الوطني بينما كان يعاني من الإصابة وسيعود إلى إسبانيا على الفور.

وستبعد هذه الإصابة كروس عن أول ثلاث مباريات للمانشافت في مستهل مشواره بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2020، أمام آيسلندا ورومانيا ومقدونيا الشمالية.

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وخرج كروس، المتألق مع ريال مدريد في 2021، مصابا في الدقيقة 71 من الانتصار 3-1 على سيلتا فيغو السبت الماضي بعد أن صنع هدفين لزميله الفرنسي كريم بنزيما.

ويأمل ريال مدريد في تعافي كروس قبل نهاية الفترة الدولية حيث يستعد فريق المدرب زين الدين زيدان لمواجهة ليفربول في دور الثمانية لدوري الأبطال في السادس و14 أبريل، واللعب أمام غريمه برشلونة منافسه على لقب الدوري الإسباني في العاشر من أبريل. 

المصدر: رويترز

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