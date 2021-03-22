المنتخب البرتغالي يخسر بيبي

سيغيب مدافع البرتغال المخضرم، بيبي، عن المباريات الثلاث الأولى لمنتخب بلاده في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، بعد إصابته في صفوف فريقه بورتو في نهاية الأسبوع.

وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم الاثنين في بيان رسمي، أنه سيحل بدلا منه في كتيبة المدرب فرناندو سانتوس، مدافع سبورتينغ، لويس نيتو.

وأشار نادي بورتو إلى أن بيبي البالغ 38 عاما يعاني "من إصابة عضلية في فخذه الأيمن" تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد بورتيموننسي (2-1) في الدوري المحلي.

Portugal central defender Pepe is set to miss a few #FIFAWC2022 ⚽️ qualifier games.



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وقدم بيبي أداء بطوليا في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وقاد فريقه بورتو إلى دور الثمانية على حساب يوفنتوس الايطالي، ليضرب موعدا مع تشيلسي الانجليزي.

ويستهل المنتخب البرتغالي مشواره في التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 بمواجهة أذربيجان في تورينو الإيطالية، في مباراة تم نقلها من لشبونة لأسباب صحية. وسينتقل أبطال أوروبا بعدها إلى صربيا ثم إلى لوكسمبورغ بعدها بثلاثة أيام.

وكان المنتخب البرتغالي تلقى ضربة قوية بإصابة حارسه الأصلي، روي باتريسيو، بارتجاج دماغي خلال تواجده في صفوف ناديه ولفرهامبتون الانجليزي، وسيحل بدلا منه جوزيه سا، حارس مرمى أولمبياكوس اليوناني.

المصدر: "أ ف ب"