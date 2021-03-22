الكوري الجنوبي سون يغيب عن مباراة اليابان الودية بسبب الإصابة

سيغيب الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن مباراة منتخب بلاده الودية ضد اليابان هذا الأسبوع بسبب الإصابة، بحسب ما ذكر اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم.

وهدد استدعاء سون، المصاب خلال مواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي لكرة القدم قبل ثمانية أيام، العلاقة بين النادي اللندني ومنتخب شرق آسيا.

وأجبرت الإصابة العضلية بالفخذ سون على الغياب عن مباراة فريقه ضد دينامو زغرب الكرواتي الأسبوع الماضي، في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، ثم لقاء أستون فيلا في الدوري المحلي.

وقال مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو: "إذا لم يستطع لاعب المشاركة مع فريقه فهذا يعني أنه غير قادر على اللعب مع منتخب بلاده".

"If he cannot play for the club he cannot play for the country"



Jose Mourinho gives an update on the injury to Son Heung-min and discusses whether he will travel for South Korea's international matches pic.twitter.com/XXhF9jL00t — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 17, 2021

ويشكل سون، البالغ 28 عاما، ثنائيا هجوميا ضاربا في فريق شمال لندن، مع الهداف الدولي هاري كين.

لكن في بيان مقتضب نشره الاتحاد الكوري الجنوبي مساء الأحد، أعلن "استبعاد" سون من التشكيلة لمباراة الخميس في يوكوهاما بسبب الإصابة.

Injured Tottenham Hotspur forward Son Heung-min will not travel to Japan for South Korea's friendly in Yokohama, the Korea Football Association said.​ https://t.co/e3yi4TRjYm — Reuters Sports (@ReutersSports) March 22, 2021

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ويتعين على الأندية السماح للاعبيها الالتحاق بمنتخبات بلادهم لخوض المباريات الدولية، في نافذة الأيام المحددة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا".

لكن الاتحاد الدولي قام بتعديل موقت لقوانينه بسبب جائحة فيروس كورونا، فباتت الأندية قادرة على الاحتفاظ بلاعبيها، بحسب قيود السفر إلى مكان إقامة المباريات.

المصدر: أ ف ب