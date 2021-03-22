رسميا.. استبعاد منتخب تشاد عن تصفيات أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الاثنين،استبعاد منتخب تشاد من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال "كاف" عبر موقفه الرسمي أن السبب هو تعليق عمل الاتحاد التشادي لكرة القدم من قبل وزارة الشباب والرياضة في البلاد.

وألغى "كاف" المباريات المقررة لمنتخب تشاد أمام ناميبيا ومالي ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

وأوضح الاتحاد الإفريقي أن المادة 61 والمادة 64 من لوائح كاف، تعتبر المنتخب التشادي خاسرا في كلتا المباراتين ضد ناميبيا ومالي، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا غينيا.

JUST IN: Chad National Team banned from Afcon 2021 Qualifiers by CAF because of Government interference. pic.twitter.com/gEtgvbxqtC — B E N J I -- D E F L O M A N (@benjideflowman) March 22, 2021

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وكان منتخب تشاد خرج بالفعل من السباق على التأهل للنهائيات التي ستقام في الكاميرون مطلع العام المقبل بعد أن جمع نقطة وحيدة من أول أربع جولات، فيما تتصدر مالي ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، وتليها غينيا في المركز الثاني بـ 8 نقاط، وخلفها ناميبيا ثالثا بـ 3 نقاط.

يذكر أن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ستنطلق الأربعاء القادم، وكان من المقرر أن يواجه منتخب تشاد نظيره الناميبي.

المصدر: cafonline.com