جراحة في الفم.. تغيب سيرينا وليامز عن ميامي المفتوحة

قالت سيرينا وليامز، يوم الأحد، إنها لن تشارك في بطولة ميامي المفتوحة للتنس هذا الأسبوع، إذ تتعافى اللاعبة الحاصلة على 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، من جراحة في الفم.

ونالت سيرينا البالغ عمرها 39 عاما اللقب في ميامي ثماني مرات، وهو رقم قياسي، لكنها ستغيب عن البطولة بجانب العديد من الأسماء البارزة، ومنهم نوفاك دجوكوفيتش، ورفائيل نادال، وروجر فيدرر.

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وقالت سيرينا في بيان: "أنا محبطة بسبب الانسحاب من بطولة ميامي المفتوحة من جراء خضوعي مؤخرا لجراحة في الفم".

وأضافت: "ميامي بطولة استثنائية بالنسبة لي لأنها في مدينتي. أنا حزينة لعدم رؤية الجماهير الرائعة هذا العام، لكني أتطلع للعودة قريبا".

وخسرت سيرينا أمام نعومي أوساكا، في قبل نهائي أستراليا المفتوحة الشهر الماضي، قبل أن تنال اللاعبة اليابانية اللقب.

المصدر: "رويترز"