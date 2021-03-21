أفضل مقاتل في تاريخ "UFC" يسخر من حبيب

سخر المقاتل الأمريكي جون جونز، أسطورة اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، من البطل الروسي حبيب نورمحمدوف بعد إعلان اعتزاله رسميا.

وكتب جونز عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "لا حرج في المغادرة وأنت في القمة. استمتع بالتقاعد يا بطل".

ونشر جونز صورة ساخرة شهيرة، تظهر رياضيا مبتهجا على منصة التتويج، بالرغم من عدم فوزه، كما تظهر أن الصورة أن حبيب دافع عن لقبه أربع مرات فقط، بينما حقق جونز 14 انتصارا في نزالات الدفاع عن اللقب، وذلك قبل أن يتراجع المقاتل الأمريكي عن كلماته وحذف المنشور.

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ويستعد جونز لخوض نزال على لقب بطل "UFC" للوزن الثقيل، في نهاية العام الجاري.

يذكر أن جون جونز (33 عاما) حقق 28 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية التي بدأت في رياضة الفنون القتالية المختلطة "MMA" عام 2008، مقابل هزيمة واحدة.

المصدر: وكالات