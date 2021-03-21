بالصور.. حارس مرمى ريال مدريد وعروسه يحتفلان بزفافهما بملابس رياضية

ارتدى حارس مرمى ريال مدريد الاحتياطي، الأوكراني أندريه لونين، وعروسه، ملابس رياضية خلال احتفالهما بزفافهما.

ونشر لونين عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، صورا من حفل زفافه الذي أقيم في العاصمة الإسبانية مدريد، وعلق عليها: "تزوجنا يوم 18/03/2021، يوم مميز ومهم للغاية في حياتنا".

وأثارت الصور التي نشرها لونين، التي يظهر هو وعروسه فيها بملابس رياضية، جدلا واسعا على مواقع التواصل بظهوره "الغريب" هذا في حفل زفافه.

وكان لونين البالغ عمره 22 عاما، انضم إلى ريال مدريد في العام 2018، وتمت إعارته إلى ليغانيس، وبلد الوليد، قبل أن يعود للفريق الملكي، وخاض معه مباراة واحدة هذا الموسم في مسابقة كأس إسبانيا.

المصدر: euro-football.ru