مصرع الليبي أحمد مختار مهاجم "خليج سرت"

لقي الليبي أحمد مختار الناهي مهاجم فريق "خليج سرت" لكرة القدم، مصرعه يوم السبت في مدينة سرت، في حادث سير مروع، عن عمر ناهز 21 عاما.

ونشر "خليج سرت" بيانا عبر حسابه في موقع "فيسبوك" نعى فيه لاعبه الشاب أحمد مختار الناهي، وأعلن النادي الحداد لمدة ثلاثة أيام، وإيقاف جميع الأنشطة الرياضية خلال هذه الفترة.

#وداعا_حماده ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ رحيل أبن النادي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أحمد مختار الناهي الذي... Опубликовано ‎نادي خليج سرت الرياضي الثقافي الإجتماعي‎ Суббота, 20 марта 2021 г.

تنوه إدارة نادي خليج سرت علم الجميع بأنها ستقفل أبوابها وتجمد جميع أنشطتها الرياضية بالنادي ابتداء من اليوم ولمدة ثلاثة... Опубликовано ‎نادي خليج سرت الرياضي الثقافي الإجتماعي‎ Суббота, 20 марта 2021 г.

وتقدم رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالاتحاد بخالص التعازي والمواساة القلبية للأسرة الرياضية بنادي خليج سرت وجماهيره الرياضية، في وفاة اللاعب.

البقاء والدوام لله وحده يتقدم رئيس الإتحاد الليبي لكرة القدم الأستاذ " عبد الحكيم الشلماني " وأعضاء مجلس الإدارة وجميع... Опубликовано ‎الإتحاد الليبي لكرة القدم‎ Суббота, 20 марта 2021 г.

المصدر: وكالات