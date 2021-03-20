شاهد.. مقاتلة تسقط عن الميزان بسبب الإغماء

أغمي على المقاتلة الليتوانية يوليا ستوليارينكو خلال عملية الوزن، قبل نزالها ضمن بطولة "UFC Vegas 22" الفنون القتالية المختلطة "MMA"، في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

ووقفت يوليا ستوليارينكو بالكاد على الميزان شاحبة ومنهكة من شدة التجفيف الذي يؤدي إلى فقدان كمية كبيرة من السوائل في الجسم، وأظهرت الوزن المطلوب، الذي يسمح لها بخوض المواجهة، ولكن فجأة أغمي عليها وحاولت الحفاظ على توازنها، إلا أنها سقطت على الأرض فاقدة للوعي في حالية يرثى لها.

Боец UFC дважды упала в обморок на взвешивании 😱



🚑 Юлию Столяренко увезли на носилках, ее бой против Хулии Авильи отменен. Литовка объяснила, что ей пришлось отказаться от еды и воды на несколько часов, так как она слишком рано согнала вес.



📹 ESPN/SNTV pic.twitter.com/S46H9tu01d — Матч ТВ (@MatchTV) March 20, 2021

وتم إلغاء النزال الذي كان من المقرر أن تواجه فيه المقاتلة الليتوانية ضد الأمريكية جوليا أفيلا، غدا الأحد.

وعادت إلى الواجهة من جديد مشكلة خفض الوزن، من خلال "التجفيف" المفرط الذي يلجأ إليه بعض المقاتلين والمقاتلات للتخلص من الوزن الزائد قبل عملية الوزن، والذي يؤدي أحيانا إلى مشاكل صحية لديهم، ومن ثم استعادة ما فقدوه السوائل بعد عملية الوزن، وذلك للحصول على أفضلية أمام الخصم من حيث الطول والوزن بعد استعادة الكيلوغرامات التي خسروها، وتجنب الصعود للعب في فئة وزن أعلى.

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وشهدت هذه الرياضة العديد من حالات الإغماء وفقدان الوعي، ويضطر أحيانا المقاتلون والمقاتلات للتخلص من الوزن الزائد وفي الرمق الأخير أحيانا من غرامات قليلة، الوقوف على الميزان من دون ملابس.

وتحدث المقاتل البريطاني، دارين تيل، عن خطورة عملية التجفيف، فقد نشر مقطع فيديو عرض فيه تفاصيل عملية تخفيف الوزن "الجنونية" التي قام بها قبل نزاله ضد الأمريكي ستيفن تومبسون، في أواسط عام 2018، وكادت تفقده بصره.

وكشف تيل عن أنه كان عليه التخلص من 5 كغ، قبل يوم واحد من النزال، إلا أنه تخلص من 2.5 كغ فقط، وواصل عملية "التجفيف" حتى أن فقد حاسة البصر في المرحلة النهائية من ذلك، ولم يتمكن من النزول من على جهاز الجري، إلا بمساعدة من أفراد فريقه.

وتمكن دارين تيل من الفوز على ستيفن تومبسون بالنقاط، بعد خمس جولات مثيرة، في ذلك النزال الذي أقيم على أرضه في مدينة ليفربول، يوم 27 مايو 2018.

المصدر: وكالات