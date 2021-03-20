قيمتها مليار جنيه إسترليني.. أغلى تشكيلة في العالم حاليا

نشر موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المختص في تحديد أسعار لاعبي كرة القدم، تشكيلة لأغلى لاعبي الساحرة المستديرة في الوقت الحالي.

وضمت التشكيلة 11 لاعبا، تصل قيمتهم السوقية مجتمعين إلى نحو مليار جنيه إسترليني.

وجاء على رأس التشكيلة، مهاجم نادي باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، الذي يتصدر قائمة أغلى لاعبي كرة القدم حاليا، بقيمة تصل إلى 162 مليون جنيه إسترليني، وزميله في نفس الفريق، البرازيلي نيمار، الذي تقدر قيمته بنحو 115 مليون جنيه إسترليني.

وشهدت القائمة أيضا تواجد النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول، على الرغم من انخفاض قيمته من 108 ملايين جنيه إسترليني إلى 99 مليون.

وجاءت تشكيلة أغلى لاعبي كرة القدم في الوقت الحالي حسب "ترانسفير ماركت"، كالتالي:

في حراسة المرمى: السلوفيني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد 81 مليون جنيه إسترليني)

في خط الدفاع: الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول 90 مليون جنيه إسترليني)، الكندي ألفونسو ديفيز (بايرن ميونيخ 67 مليون جينه إسترليني)، الهولندي ماتياس دي ليخت (يوفنتوس 67 مليون جنيه إسترليني)، البرتغالي روبين دياز (مانشستر سيتي 63 مليون جنيه إسترليني).

في خط الوسط: الألماني جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ 81 مليون جنيه إسترليني)، البرتغالي برونو فرنانديش (مانشستر يونايتد 81 مليون جنيه إسترليني)، البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي 90 مليون جنيه إسترليني).

transfermarkt

في خط الهجوم: الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان 162 مليون جنيه إسترليني)، البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان 115 مليون جنيه إسترليني)، المصري محمد صلاح (ليفربول 99 مليون جنيه إسترليني).

المصدر: "ترانسفير ماركت"