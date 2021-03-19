نتيجة قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي
سحبت اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، في مدينة نيون السويسرية، قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي، وأسفرت عن مباريات مثيرة.
وأتت نتيجة القرعة كالتالي:
1- غرناطة الإسباني # مانشستر يونايتد الإنجليزي
🇪🇸 Granada 🆚 Manchester United 🏴#UELdrawpic.twitter.com/HvKXmb2qPR— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 19, 2021
2- أرسنال الإنجليزي# سلافيا براغ التشيكي
🏴 Arsenal 🆚 Slavia Praha 🇨🇿#UELdrawpic.twitter.com/p1CMr5QGIW— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 19, 2021
3- أياكس الهولندي # روما الإيطالي
🇳🇱 Ajax 🆚 Roma 🇮🇹#UELdrawpic.twitter.com/UC6eZtjZeS— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 19, 2021
4- دينامو زغرب الكرواتي # فياريال الإسباني
🇭🇷 Dinamo Zagreb 🆚 Villarreal 🇪🇸#UELdrawpic.twitter.com/TTK0PvMLcD— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 19, 2021
وبعد قرعة الدور ربع النهائي، تم سحب قرعة الدور نصف النهائي والتي أتت نتيجتها كما يلي:
- الفائز من المباراة (1) # الفائز من المباراة (3)
- الفائز من المباراة (4) # الفائز من المباراة (2)
مواعيد المباريات
- ستقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي، يوم الثامن من أبريل المقبل، فيما تلعب مواجهات الإياب، يوم 15 من الشهر ذاته.
- ستجرى مباراتا ذهاب الدور نصف النهائي، يوم 29 أبريل المقبل، على أن تلعب جولة الإياب في السادس من مايو.
- وسيحتضن ملعب "جدانسك أرينا" في بولندا، المباراة النهائية للدوري الأوروبي، يوم 26 مايو المقبل.
المصدر: RT