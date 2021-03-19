تصفيات مونديال قطر.. ديمبيلي يعود إلى تشكيلة منتخب فرنسا

استدعى المدرب ديدييه ديشان، مهاجم برشلونة الإسباني، عثمان ديمبيلي مجددا إلى قائمة المنتخب الفرنسي، حيث يستعد أبطال العالم لبدء مشوار التصفيات المؤهلة الى مونديال قطر 2022.

وكان ديمبيلي (24 عاما)، ضمن منتخب "الديوك" الذي حقق لقب كأس العالم 2018 في روسيا، إلا أنه غاب عن الفريق الأزرق منذ شهر ديسمبر من ذاك العام، لكن ديشان أعاده إلى المجموعة مجددا عطفا على تألقه مع ناديه الكتالوني مؤخرا وبقائه بعيدا عن الإصابات لفترة لا بأس بها.

وجاءت قائمة منتخب فرنسا لتصفيات مونديال قطر كالتالي:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا (فولهام الإنجليزي معارا من باريس سان جيرمان)، هوغو لوريس (توتنهام الإنجليزي)، ستيف مانداندا (مرسيليا)، مايك مانيان (ليل).

مدافعون: لوكا ديني (إيفرتون الإنجليزي)، ليو دوبوا (ليون)، لوكاس هرنانديز (بايرن ميونيخ الألماني)، بريسنيل كيمبيمبي (باريس سان جيرمان)، كليمان لنغليه (برشلونة)، فيرلان مندي (ريال مدريد الإسباني)، بانجامان بافار (بايرن ميونيخ)، رافائيل فاران (ريال مدريد)، كورت زوما (تشيلسي الإنجليزي).

لاعبو الوسط: نغولو كانتي (تشيلسي)، تانغي ندومبيلي (توتنهام)، بول بوغبا (مانشستر يونايتد)، أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي)، موسى سيسوكو (توتنهام).

مهاجمون: وسام بن يدر (موناكو)، كينغسلي كومان (بايرن ميونيخ)، عثمان ديمبيلي (برشلونة)، أوليفييه جيرو (تشيلسي)، أنطوان غريزمان (برشلونة)، توما ليمار (أتلتيكو مدريد الإسباني)، أنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

وتستهل فرنسا التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر، على أرضها بمواجهة أوكرانيا الأربعاء المقبل، وتقوم بعدها برحلة طويلة إلى كازاخستان في الـ28 من الشهر الحالي، ومن ثم مباشرة إلى ساراييفو لملاقاة البوسنة والهرسك بعدها بثلاثة أيام.

وحصل لاعبو المنتخب الفرنسي على إعفاء يسمح لهم بالسفر خارج دول الاتحاد الأوروبي لخوض هذه المباريات، وتجنب الحجر الصحي لمدة أسبوع عند عودتهم.

المصدر: أ ف ب