 
مباشر

شاهد.. هدف "عالطاير" عابر للقارات

الرياضة

شاهد.. هدف
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pzmc

شهدت مباراة ضمن الجولة الـ29 من دوري الدرجة الثاني الإيطالي لكرة القدم "Serie B"، بين فريق فيرتوس إينتيلا وضيفه كريمونيزي (2-0)، تسجيل هدف رائع من مسافة بعيدة نحو 65 مترا.

ولعب دانيلي بورا حارس مرمى أصحاب الأرض، كرة طويلة تهادت أمام ميكيلي كاستاينيتي، مدافع فريق كريمونيزي، الذي لم يتردد في تسديدها مباشرة "عالطاير" من منتصف ملعبه من مسافة نحو 65م في مرمى الخصم، مسجلا الهدف الثاني لفريقه.

يذكر أن ميكيلي كاستاينيتي، البالغ من العمر 31 عاما، يلعب مع فريق كريمونيزي منذ عام 2018، ولم يلعب قط في دوري الدرجة الأولى.

ويحتل فريق كريمونيزي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية، برصيد 35 نقطة.

بينما يقبع فيرتوس إينتيلا في قاع الترتيب برصيد 21 نقطة فقط.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا