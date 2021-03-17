شاهد.. هدف "عالطاير" عابر للقارات

شهدت مباراة ضمن الجولة الـ29 من دوري الدرجة الثاني الإيطالي لكرة القدم "Serie B"، بين فريق فيرتوس إينتيلا وضيفه كريمونيزي (2-0)، تسجيل هدف رائع من مسافة بعيدة نحو 65 مترا.

ولعب دانيلي بورا حارس مرمى أصحاب الأرض، كرة طويلة تهادت أمام ميكيلي كاستاينيتي، مدافع فريق كريمونيزي، الذي لم يتردد في تسديدها مباشرة "عالطاير" من منتصف ملعبه من مسافة نحو 65م في مرمى الخصم، مسجلا الهدف الثاني لفريقه.

Cremonese defender Michele Castagnetti definitely had a “AVE IT” Peter Kay moment here and it actually went in. This is just ridiculous pic.twitter.com/UhZNgodtVG — Jack Kenmare (@jackkenmare_) March 16, 2021

يذكر أن ميكيلي كاستاينيتي، البالغ من العمر 31 عاما، يلعب مع فريق كريمونيزي منذ عام 2018، ولم يلعب قط في دوري الدرجة الأولى.

ويحتل فريق كريمونيزي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية، برصيد 35 نقطة.

بينما يقبع فيرتوس إينتيلا في قاع الترتيب برصيد 21 نقطة فقط.

المصدر: وكالات