أول قرار لكارتيرون بعد سقوط الزمالك في عقر داره أمام الترجي

قرر مدرب الزمالك المصري، باتريس كارتيرون، منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة 3 أيام، عقب خسارة الفريق أمام ضيفه الترجي التونسي، أمس الثلاثاء (0-1)، في دوري أبطال إفريقيا.

واتخذ المدير الفني الفرنسي هذا القرار، في ظل توقف المسابقات خلال الأسبوعين المقبلين، بسبب التوقف الدولي حيث سيخوض المنتخب المصري مباراتين ضد كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا.

ومن المنتظر أن يعود لاعبو الزمالك غير الدوليين إلى التدريبات يوم السبت المقبل.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا، ويتخلف بفارق 8 نقاط عن المتصدر الترجي، و6 نقاط عن وصيفه مولودية الجزائر، وبات الفريق المصري بحاجة إلى الفوز في المباراتين المقبلتين أمام منافسيه مولودية الجزائر، وتونجيث السنغالي، وانتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة الترجي والمولودية في الجولة الأخيرة.

حتى لو فاز الزمالك في مباراتيه المقبلتين، فتأهله إلى الدور ربع النهائي سيبقى مرهونا بنتيجة مباراة الترجي ومولودية الجزائر، حيث أن أي نتيجة غير خسارة الفريق الجزائري ستعني خروج الزمالك مبكرا من البطولة القارية.

المصدر: موقع نادي الزمالك