 
مباشر

ميسي يكمل ثلاثية تاريخية مع برشلونة

الرياضة

ميسي يكمل ثلاثية تاريخية مع برشلونة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pz5j

عادل ليونيل ميسي، الرقم القياسي المسجل باسم تشافي، الخاص بعدد المشاركات في المباريات مع برشلونة، خلال مباراة "البارسا" مع هويسكا، أمس الاثنين، في المرحلة الـ27 من الدوري الإسباني.

وشارك ميسي في المباراة أساسيا وسجل هدفين، ليساهم في فوز فريقه بنتيجة 4-1.

وعادل النجم الأرجنتيني بذلك، الرقم القياسي المسجل باسم تشافي، وهو 767 مشاركة مع برشلونة في جميع المنافسات، ليكمل ثلاثية تاريخية من أهم الأرقام القياسية مع النادي الكتالوني، إذ أصبح "البرغوث"، أكثر من شارك مع "البارسا"، وهدافه التاريخي (661 هدفا حاليا)، والأكثر تتويجا بالألقاب مع النادي (34 لقبا حاليا).

تجدر الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور ميسي، فض شراكته مع تشافي، يوم الأحد المقبل، في حال مشاركته أمام ريال سوسييداد.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا