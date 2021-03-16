ميسي يكمل ثلاثية تاريخية مع برشلونة

عادل ليونيل ميسي، الرقم القياسي المسجل باسم تشافي، الخاص بعدد المشاركات في المباريات مع برشلونة، خلال مباراة "البارسا" مع هويسكا، أمس الاثنين، في المرحلة الـ27 من الدوري الإسباني.

وشارك ميسي في المباراة أساسيا وسجل هدفين، ليساهم في فوز فريقه بنتيجة 4-1.

وعادل النجم الأرجنتيني بذلك، الرقم القياسي المسجل باسم تشافي، وهو 767 مشاركة مع برشلونة في جميع المنافسات، ليكمل ثلاثية تاريخية من أهم الأرقام القياسية مع النادي الكتالوني، إذ أصبح "البرغوث"، أكثر من شارك مع "البارسا"، وهدافه التاريخي (661 هدفا حاليا)، والأكثر تتويجا بالألقاب مع النادي (34 لقبا حاليا).

767 - Lionel Messi 🇦🇷 will make his 767th appearance for @FCBarcelona in all competitions (659 goals and 262 assists), equaling Xavi Hernandez’s 🇪🇸 record for the most apps for the club. Historic. pic.twitter.com/Dzy4xE8auo — OptaJose (@OptaJose) March 15, 2021

تجدر الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور ميسي، فض شراكته مع تشافي، يوم الأحد المقبل، في حال مشاركته أمام ريال سوسييداد.

المصدر: وكالات