إنتر ميلان يتغنى بـ"فخر العرب"
تغنى فريق إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم بلاعبه المغربي أشرف حكيمي بعد الفوز على مضيفه تورينو (2-1) أمس الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من "الكالتشيو".
وشارك إنتر ميلان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" بـ"تغريدة" نشرها أشرف حكيمي عبر حسابه، واصفا الدولي المغربي بـ"فخر العرب".
✍️ فخر العرب: "ما زلنا على الطريق الصحيح.. عمل رائع يا رفاق"#إنتر_تورينو | #فورزا_إنتر ⚫️🔵 https://t.co/yy8XLnZ90g— إنتر (@Inter_ar) March 14, 2021
وكتب حكيمي في "تغريدته": "ما زلنا على الطريق الصحيح.. عمل رائع يا رفاق".
وحقق إنتر ميلان انتصاره الثامن على التوالي، بعد فوزه على تورينو، ليرفع رصيده إلى 65 نقطة، ويبتعد في صدارة الدوري بفارق 9 نقاط عن أقرب مطارديه يوفنتوس حامل اللقب، الذي لديه مباراة مؤجلة ضد نابولي
المصدر: وكالات