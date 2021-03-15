إنتر ميلان يتغنى بـ"فخر العرب"

تغنى فريق إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم بلاعبه المغربي أشرف حكيمي بعد الفوز على مضيفه تورينو (2-1) أمس الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من "الكالتشيو".

وشارك إنتر ميلان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" بـ"تغريدة" نشرها أشرف حكيمي عبر حسابه، واصفا الدولي المغربي بـ"فخر العرب".

وكتب حكيمي في "تغريدته": "ما زلنا على الطريق الصحيح.. عمل رائع يا رفاق".

وحقق إنتر ميلان انتصاره الثامن على التوالي، بعد فوزه على تورينو، ليرفع رصيده إلى 65 نقطة، ويبتعد في صدارة الدوري بفارق 9 نقاط عن أقرب مطارديه يوفنتوس حامل اللقب، الذي لديه مباراة مؤجلة ضد نابولي

المصدر: وكالات