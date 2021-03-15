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جورجينا تطلق على رونالدو لقبا قديما "خرافيا"! (صورة)

الرياضة

جورجينا تطلق على رونالدو لقبا قديما
Globallookpress
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شاركت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، متابعيها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، بلقطة لصديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أثناء حصة تدريبية مع فريقه يوفنتوس الإيطالي.

ونشرت جورجينا صورة للدون رونالدو عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، حيث يتابعها أكثر من 23.9 مليون شخص، ووضعت تاجا على رأس "صاروخ ماديرا"، وكتبت بجانب اللقطة كلمة "زيوس" وتعني في معتقدات الإغريق الدينية "أب الآلهة والبشر".

جورجينا تطلق على رونالدو لقبا قديما
instagram/georginagio
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رونالدو يسجل عدة أرقام تاريخية في ليلة واحدة
رونالدو يسجل عدة أرقام تاريخية في ليلة واحدة

يذكر أن رونالدو (36 عاما) قاد فريقه يوفنتوس إلى الفوز على مضيفه كالياري (3-1) في المباراة التي جرت بينهما أمس الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بإحرازه أهدافه الثلاثة "هاتريك".

المصدر: وكالات 

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