"الفيفا" يحقق مع 3 لاعبين روس للاشتباه بمخالفتهم لوائح المنشطات

أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الدولي للعبة الشعبية "فيفا"، فتح تحقيقات مع 3 لاعبين روس للاشتباه بمخالفتهم لوائح المنشطات.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن الاتحاد الروسي قوله: "تلقى الاتحاد الروسي لكرة القدم معلومات من الفيفا تفيد بفتح تحقيقات".

وأشار الاتحاد الروسي إلى أنه على اتصال دائم بـ"الفيفا" بشأن هذه المسألة، وسيقدم للاعبين الروس المساعدة القانونية اللازمة.

ولم يكشف تقرير الوكالة عن أسماء اللاعبين الثلاثة، لكنه قال إنهم رجلان وامرأة، لم يسبق لهم اللعب في صفوف المنتخب الروسي الأول.

يذكر أن محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، قررت في الـ17 من ديسمبر الماضي، حرمان الرياضيين الروس من المنافسة في المسابقات الدولية الكبرى تحت العلم والنشيد الروسي لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار أي حتى 16 ديسمبر 2022، بدعوى "التلاعب في بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات".

المصدر: نوفوستي