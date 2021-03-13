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زينيت يقسو على أخمات برباعية نظيفة (فيديو)

الرياضة

زينيت يقسو على أخمات برباعية نظيفة (فيديو)
Sputnik Александр Гальперин
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حقق زينيت فوزا عريضا على ضيفه أخمات برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل رباعية أصحاب الأرض كل من فياتشيسلاف كارافاييف والإيراني سرادار أزمون من ركلة جزاء وأرتيوم دزيوبا وأندريه موستوفوي في الدقائق 51 و65 و74 و80 على الترتيب.

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وبهذا الفوز، رفع زينيت رصيده في الصدارة إلى 45 نقطة، ووسع الفارق إلى 5 نقاط عن أقرب مطارديه تسيسكا موسكو الذي تعرض لخسارة مفاجئة في وقت سابق اليوم أمام مضيفه أرسنال تولا بنتيجة 1-2.

في المقابل، توقف رصيد أخمات عند 26 نقطة في المركز الـ11 على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: rsport.ria.ru

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