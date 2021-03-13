ثيو هرنانديز ينتظر مكالمة ديشان بعد دفع "فاتورة" قديمة

يأمل ثيو هرنانديز، الظهير الأيمن الأساسي في نادي ميلان الإيطالي، في استدعائه إلى المنتخب الفرنسي لكرة القدم ليلعب إلى جانب شقيقه لوكاس مع منتخب الزرق.

وقال المدافع البالغ 23 عاما في مقابلة مع أسبوعية "سبورتويك": "أنا في الانتظار، لم يتصل بي أحد بعد".

وعن توقه للعب في تشكيلة المدرب ديدييه ديشان المتوجة بلقب مونديال 2018 للمرة الثانية في تاريخها، أضاف هرنانديز: "منذ سنتين، موعد قدومي إلى هنا (ميلان)، ألعب أيضا كي أذهب إلى المنتخب".

Football : Théo Hernandez rêve des Bleus et d’un appel de Deschamps

➡️ https://t.co/XAkCZ54SPCpic.twitter.com/ypNvUXvGDr — Le Parisien - Sports (@LeParisienSport) March 13, 2021

وتابع اللاعب الذي عبر مررا عن رغبته باللحاق في الزرق أو بالاحتفال على طريقة مسك سماعة الهاتف: "أحلم باللعب مع شقيقي في المنتخب".

وبالإضافة إلى المنافسة القوية في المنتخب حيث يشغل شقيقه لوكاس، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، مركز الظهير أيضا، يدفع ثيو، لاعب ريال مدريد الإسباني سابقا، ثمن رفضه اللحاق بمنتخب فرنسا للشباب في عام 2017 مفضلا العطلة الصيفية في ماربيا: "كنت يافعا، لم أفهم أهمية الأمر".

ويحتل ميلان المركز الثاني راهنا في ترتيب الدوري الايطالي، بفارق 6 نقاط عن جاره اللدود إنتر.

المصدر: "أ ف ب"