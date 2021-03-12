رونالدو يبحث العودة لريال مدريد

فجر برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير، مفاجأة من العيار الثقيل، الجمعة، حول رغبة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي في العودة إلى ريال مدريد مجددا، الصيف القادم.

وذكر البرنامج أن خورخي مينديز وكيل رونالدو، تحدث مؤخرا مع ريال مدريد، حول إمكانية عودة "الدون" إلى النادي الملكي.

وسلطت صحيفة "ماركا" الإسبانية الضوء على الخبر، مضيفة أن المحادثة بين وكيل اللاعب والنادي كانت بنبرة غير رسمية، ولكنها كانت بمثابة اختبار لريال مدريد.



جاء ذلك بعد أن ودع يوفنتوس، منافسات دوري أبطال أوروبا أمام بورتو البرتغالي، في الدور ثمن النهائي من البطولة.

🚨 EXCLUSIVA de @jpedrerol 🚨



‼ "MENDES ha hablado con el REAL MADRID de la posibilidad del REGRESO de CRISTIANO" ‼ #ElChiringuitoDeMegapic.twitter.com/kV1AG6gcEs — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 12, 2021

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وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس في صيف 2022، لكن العديد من التقارير زعمت، أن اللاعب قد يرحل خلال الصيف المقبل.

يذكر أن النجم البرتغالي البالغ 36 عاما انضم إلى يوفنتوس مقابل 88 مليون جنيه إسترليني (122,5 مليون دولار) في صيف 2018 قادما من ريال مدريد.

المصدر: "ماركا" الإسبانية