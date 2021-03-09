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بوروسيا دورتموند يتأهل لربع نهائي دوري الأبطال على حساب إشبيلية (فيديو)

الرياضة

بوروسيا دورتموند يتأهل لربع نهائي دوري الأبطال على حساب إشبيلية (فيديو)
Globallookpress Christopher Neundorf/Kirchner-Me
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تعادل بوروسيا دورتموند الألماني مع ضيفه إشبيلية الإسباني بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح النرويجي إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند باب التسجيل في الدقيقة الـ35.

وعزز هالاند النتيجة بتسجيله الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة الـ54 من عمر اللقاء.

وقلص إشبيلية النتيجة عن طريق نجمه المغربي يوسف النصيري من علامة الجزاء في الدقيقة الـ68، قبل أن يعود ويسجل هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت البديل عن الضائع.

وبهذا التعادل، تأهل بوروسيا دورتموند إلى الدور ربع النهائي من المسابقة القارية العريقة بمجموع المباراتين 5-4 بعد تغلبه في مباراة الذهاب بنتيجة 3-2.

المصدر: RT

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