بوروسيا دورتموند يتأهل لربع نهائي دوري الأبطال على حساب إشبيلية (فيديو)
تعادل بوروسيا دورتموند الألماني مع ضيفه إشبيلية الإسباني بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وافتتح النرويجي إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند باب التسجيل في الدقيقة الـ35.
March 9, 2021
وعزز هالاند النتيجة بتسجيله الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة الـ54 من عمر اللقاء.
March 9, 2021
وقلص إشبيلية النتيجة عن طريق نجمه المغربي يوسف النصيري من علامة الجزاء في الدقيقة الـ68، قبل أن يعود ويسجل هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت البديل عن الضائع.
March 9, 2021
وبهذا التعادل، تأهل بوروسيا دورتموند إلى الدور ربع النهائي من المسابقة القارية العريقة بمجموع المباراتين 5-4 بعد تغلبه في مباراة الذهاب بنتيجة 3-2.
المصدر: RT