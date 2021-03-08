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إصابة الجزائري غلام مدافع نابولي بركبته

الرياضة

إصابة الجزائري غلام مدافع نابولي بركبته
Globallookpress Alessandro Garofalo
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تعرض الدولي الجزائري فوزي غلام مدافع نادي نابولي الإيطالي لإصابة في ركبته خلال الفوز على بولونيا الأحد، وفق ما أعلن الفريق الجنوبي.

وجاء في بيان لسادس ترتيب "سيري أ" أن ابن الـ30 عاما "عانى من التواء في ركبته اليسرى" وسيخضع لفحوص الاثنين.

وخرج الظهير الأيسر بعد 22 دقيقة فقط على انطلاق المباراة التي فاز بها نابولي على ضيفه 3-1 ضمن منافسات المرحلة الـ26 ليحل مكانه الألباني السيد هيساي.

وشهدت المباراة عودة النيجيري فيكتور أوسيمين بعد تعرضه لإصابة في رأسه منذ قرابة الأسبوعين، حيث سجل الهدف الثاني لفريقه بعد 12 دقيقة من نزوله بديلا في الشوط الثاني.

ويبتعد فريق المدرب جينارو غاتوزو بثلاث نقاط عن آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا ولكن يملك مباراة مؤجلة، علما أنه ودع منافسات الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" من الدور الـ32 على يد غرناطة الإسباني.

المصدر: "أ ف ب"

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