إصابة الجزائري غلام مدافع نابولي بركبته

تعرض الدولي الجزائري فوزي غلام مدافع نادي نابولي الإيطالي لإصابة في ركبته خلال الفوز على بولونيا الأحد، وفق ما أعلن الفريق الجنوبي.

وجاء في بيان لسادس ترتيب "سيري أ" أن ابن الـ30 عاما "عانى من التواء في ركبته اليسرى" وسيخضع لفحوص الاثنين.

وخرج الظهير الأيسر بعد 22 دقيقة فقط على انطلاق المباراة التي فاز بها نابولي على ضيفه 3-1 ضمن منافسات المرحلة الـ26 ليحل مكانه الألباني السيد هيساي.

📌 | @GhoulamFaouzi, rottura del legamento crociato anteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro



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💙 #ForzaNapoliSemprepic.twitter.com/lPRoCuyWyx — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 8, 2021

وشهدت المباراة عودة النيجيري فيكتور أوسيمين بعد تعرضه لإصابة في رأسه منذ قرابة الأسبوعين، حيث سجل الهدف الثاني لفريقه بعد 12 دقيقة من نزوله بديلا في الشوط الثاني.

ويبتعد فريق المدرب جينارو غاتوزو بثلاث نقاط عن آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا ولكن يملك مباراة مؤجلة، علما أنه ودع منافسات الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" من الدور الـ32 على يد غرناطة الإسباني.

المصدر: "أ ف ب"